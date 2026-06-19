Chi lavora da tempo nel settore turistico del Salento ricorda un’epoca in cui la stagione turistica di Lecce si concentrava quasi interamente tra giugno e settembre, guidata dalle agenzie di viaggio, dagli opuscoli lasciati nelle hall degli hotel e dal passaparola, lento ma estremamente affidabile. Il business si basava sull’attesa: il cliente arrivava, scopriva la pietra di Lecce che al tramonto si trasforma in oro, assaggiava il pasticciotto perfetto e tornava l’anno successivo. Era un modello che funzionava, ma era fragile, stagionale e geograficamente limitato a coloro che, in qualche modo, avevano già sentito parlare di Lecce.

Oggi, quella dinamica è stata capovolta. I viaggiatori non aspettano più di essere scoperti: cercano, confrontano, risparmiano, prenotano e condividono le loro esperienze su siti web come inout games – e lo fanno quasi sempre tramite uno schermo. La scoperta di una città barocca annidata nel tacco d’Italia avviene attraverso un video girato su una terrazza, una recensione letta alle due del mattino o una mappa interattiva che suggerisce dove parcheggiare e dove fermarsi per un caffè. Questo cambiamento – apparentemente solo tecnologico – ha profonde conseguenze economiche, perché modifica chi viene a Lecce, quando arriva e quanto spende nella zona. È di questo che vale la pena discutere con franchezza, senza l’enfasi di un opuscolo ma anche senza la nostalgia di chi rimpiange il fax.

Dalla guida cartacea all’algoritmo: il nuovo viaggiatore di Lecce

La prima trasformazione è quella più visibile, ed è la più sottovalutata da chi ancora ragiona “all’antica”. Il turista contemporaneo costruisce il proprio viaggio in autonomia, assemblando informazioni da fonti diverse prima ancora di mettere piede in Puglia. Non si affida a un’unica voce autorevole, ma a un mosaico di segnali digitali che pesa con sorprendente lucidità. E in questo mosaico, la reputazione online di un ristorante o di un B&B vale più di qualsiasi insegna luminosa.

Per capire concretamente da dove arriva oggi un cliente a Lecce, basta osservare i canali che entrano in gioco nel suo percorso decisionale:

I social visivi , soprattutto Instagram e TikTok, che funzionano come motori di scoperta: una piazza ben fotografata può generare migliaia di ricerche nei giorni successivi.

, soprattutto Instagram e TikTok, che funzionano come motori di scoperta: una piazza ben fotografata può generare migliaia di ricerche nei giorni successivi. Le piattaforme di prenotazione , da Booking ad Airbnb, che hanno spostato il potere contrattuale verso il viaggiatore e reso il prezzo dinamico e trasparente.

, da Booking ad Airbnb, che hanno spostato il potere contrattuale verso il viaggiatore e reso il prezzo dinamico e trasparente. Le recensioni e le mappe , Google in testa, dove un punteggio sotto una certa soglia equivale, di fatto, a non esistere.

, Google in testa, dove un punteggio sotto una certa soglia equivale, di fatto, a non esistere. I content creator locali e i micro-influencer di nicchia, capaci di raccontare il Salento “vero” a pubblici piccoli ma altissimamente convertibili.

Il risultato è che la concorrenza non è più tra Lecce e Otranto, ma tra Lecce e qualsiasi altra meta visivamente seducente nel raggio di un volo low cost. Vincere questa partita non significa avere il monumento più bello – quello Lecce ce l’ha già – ma sapersi raccontare nel linguaggio e nei formati che le persone consumano davvero. Molte attività del centro storico l’hanno capito in fretta; altre, soprattutto fuori dalle mura, scontano ancora un ritardo che si paga in fatturato.

L’economia locale si reinventa attorno al click

La parte più interessante, però, è ciò che accade dietro le quinte, nel tessuto economico della città. Perché il turismo digitale non sposta soltanto i flussi: ridisegna i mestieri, allunga le stagioni e crea filiere che dieci anni fa non esistevano.

Pensiamo alla destagionalizzazione, la parola d’ordine di chiunque amministri o investa in Salento. Il digitale ha reso possibile vendere Lecce anche a novembre o a marzo, intercettando chi viaggia fuori stagione proprio per evitare la calca di agosto. Una città piena di chiese, palazzi e cortili barocchi è una destinazione perfetta per il “turismo lento”, e oggi può proporsi a questo pubblico con campagne mirate, contenuti dedicati e offerte costruite sui dati di ricerca. Il risultato è un’economia meno schiacciata sui due mesi estivi, con benefici diretti sull’occupazione e sulla tenuta delle piccole imprese.

C’è poi il fenomeno dei nomadi digitali, che merita più di una nota a margine. Lecce, con il suo costo della vita contenuto, la luce, il cibo e una connettività finalmente decente, è diventata un porto attraente per chi lavora da remoto. Questo pubblico non è un turista qualsiasi: si ferma per settimane, affitta appartamenti nei mesi morti, frequenta caffè e coworking, consuma servizi tutto l’anno. È un segmento che trasforma la spesa turistica in qualcosa di più simile a un’economia residenziale temporanea, molto più stabile e redditizia per il territorio.

Anche l’artigianato e l’enogastronomia hanno trovato nel digitale una seconda vita. La cartapesta leccese, la ceramica, i prodotti tipici del Salento non vendono più soltanto al banco: raggiungono mercati internazionali grazie all’e-commerce e alle vetrine social. Un laboratorio che un tempo viveva del solo passaggio in città oggi può spedire in mezza Europa, e spesso è proprio il turista – conquistato di persona – a diventare cliente a distanza una volta tornato a casa.

Per chi gestisce un’attività a Lecce, le leve su cui agire concretamente non sono molte, ma vanno presidiate tutte:

Costruire una presenza online curata, con foto professionali e descrizioni scritte per chi cerca, non per chi compila moduli. Gestire attivamente le recensioni, rispondendo sempre – anche, e soprattutto, a quelle negative. Diversificare i canali di prenotazione per non dipendere da un’unica piattaforma e dalle sue commissioni. Raccogliere e usare i dati dei propri clienti per fidelizzarli, trasformando una visita estiva in una relazione che dura tutto l’anno.

Sono passi semplici sulla carta, ma è impressionante quante realtà eccellenti dal vivo restino invisibili online proprio perché trascurano questi fondamentali.

Opportunità e ombre della rivoluzione digitale

Sarei poco onesto se dipingessi questo scenario solo a tinte rosee. Il turismo digitale porta a Lecce ricchezza e visibilità, ma anche tensioni reali che la città sta imparando a gestire mentre cammina.

La prima è la dipendenza dalle piattaforme. Quando una quota enorme delle prenotazioni transita da pochi grandi intermediari, sono questi ultimi a dettare le regole e a trattenere margini significativi. È un equilibrio comodo finché funziona, pericoloso quando un algoritmo cambia o una commissione sale. Le imprese più lungimiranti stanno per questo lavorando a una clientela diretta, costruita sul proprio sito e sui propri contatti, per non restare ostaggio di logiche decise altrove.

La seconda ombra è quella dell’overtourism e della pressione sul centro storico. La stessa viralità che riempie le strutture nei mesi di spalla rischia, nei picchi, di trasformare i vicoli barocchi in un set fotografico affollato e di spingere i residenti fuori dalle mura, con la diffusione degli affitti brevi che riduce l’offerta abitativa per chi a Lecce ci vive davvero. È una contraddizione che molte città d’arte conoscono bene, e che richiede regole intelligenti più che divieti.

C’è infine una questione di autenticità. Il rischio, quando ci si racconta per algoritmi e tendenze, è di appiattire l’identità di un luogo su ciò che “funziona” online, inseguendo la foto perfetta e perdendo la sostanza. Lecce ha una personalità troppo forte per snaturarsi facilmente, ma la tentazione di trasformarsi nella versione cartolina di sé stessa è concreta, e va governata con cura da chi promuove la destinazione.

Guardando avanti, la direzione mi sembra comunque chiara. Il futuro economico di Lecce passerà sempre di più da un turismo intelligente, capace di usare i dati per distribuire i flussi nel tempo e nello spazio, di valorizzare i borghi e le esperienze meno battute, di trasformare i visitatori occasionali in una comunità affezionata. Gli strumenti digitali, da soli, non fanno il miracolo: amplificano ciò che già esiste. E Lecce, con il suo patrimonio, la sua cucina e la sua luce, ha una base solidissima su cui costruire. Il compito di chi lavora in questo settore – amministratori, operatori, artigiani – non è inseguire ogni novità tecnologica, ma scegliere con discernimento quali strumenti mettere al servizio di un’identità che merita di durare ben oltre la prossima tendenza.