Uffici comunali chiusi, parcheggi gratuiti e il concerto di Paolo Belli. Lecce si prepara per l’ultima giornata della Festa di Sant’Oronzo

Domani, martedì 26 agosto, Lecce si prepara a celebrare in grande stile l’ultima giornata di festa in onore del patrono Sant’Oronzo. La città si ferma per i festeggiamenti, con gli uffici comunali che rimarranno chiusi e la sospensione del pagamento della sosta tariffata. I festeggiamenti, ricchi di tradizione e spettacolo, si protrarranno, offrendo un programma variegato per residenti e visitatori.

La giornata clou si aprirà all’alba con la fiera del bestiame a Frigole alle ore 7:00, un evento che richiama le antiche radici rurali della festa.

Nel cuore della città, la musica sarà protagonista fin dalla mattina. La banda “Città di Lecce” sfilerà per le vie del centro alle 11:00, creando un’atmosfera festosa che si ripeterà nel pomeriggio alle 18:00 in piazza Madre Teresa di Calcutta, per poi culminare con un concerto in cassarmonica nel piazzale di Porta San Biagio alle 20:00.

Per gli amanti della cultura e dell’arte, la chiesa della Nova ospiterà la rassegna “Santo Oronzo alla Chiesa della Nova” alle 11:00 e alle 19:00, con un programma che include fotografie, musica e laboratori.

La serata si animerà in piazza Sant’Oronzo alle 19:30 con “Sound Oronzo”, che vedrà esibirsi i giovani talenti del programma “Amici” e alle 22:00 l’attesissimo concerto di Paolo Belli & Big band, che farà ballare il pubblico con il suo ritmo inconfondibile.

La giornata si concluderà a mezzanotte con un spettacolo pirotecnico nella zona Masseria Grande, che illuminerà il cielo leccese in onore del Santo Patrono.