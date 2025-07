Donata un’umanizzazione pittorica all’ospedale “Francesco Ferrari” di Casarano

Si è tenuta questa mattina la cerimonia di consegna della donazione della umanizzazione pittorica delle Sale della Risonanza magnetica del Presidio Ospedaliero “Francesco Ferrari” di Casarano.

Un’esplosione di colore, di bellezza e di delicatezza accompagnerà d’ora in poi i pazienti, in particolare i più piccoli. Grazie alla donazione di Cuore e mani aperte, le sale dedicate a questo importante esame diagnostico sono state oggetto di un intervento di umanizzazione pittorica, pensato per ridurre l’ansia, favorire il rilassamento e rendere più accoglienti e rassicuranti gli spazi ospedalieri, spesso percepiti come freddi e impersonali.

L’intervento è stato realizzato con particolare sensibilità verso l’esperienza dei piccoli pazienti, ma intende essere un gesto di attenzione anche per tutto il personale sanitario, che ogni giorno lavora con professionalità e dedizione in ambienti spesso emotivamente impegnativi.

L’umanizzazione è dedicata alla memoria di Alessandro Schido un ragazzo di soli 13 anni scomparso in appena sei mesi a causa di un brutto male. Appassionato di pittura, Alessandro amava esprimersi attraverso i colori. Questo progetto nasce per onorare la sua memoria, trasformando il dolore in un atto di bellezza condivisa e in un messaggio di speranza per tutte le famiglie che attraversano momenti difficili.

Alla cerimonia erano presenti per la Direzione sanitaria del Presidio, la dottoressa Gabriella Cretì; per la Direzione amministrativa l’avvocato Antonio Scarcella; il direttore responsabile della Radiologia, dott. Elio Bignardi, accompagnato dalle dottoresse Silvia Armenise e Adriana Rizzo e dal coordinatore tecnico Pasquale Marzo; e il presidente di Cuore e mani aperte, nonché cappellano del presidio ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce, don Gianni Mattia.

Il lavoro di umanizzazione pittorica, molto apprezzato anche dal personale di reparto, è stato realizzato dalla designer Sally Galotti che con l’attività creativa e la ricerca scientifica, da 27 anni, contribuisce a rendere gli ambienti sanitari più attenti al benessere emotivo del paziente.

“Ringrazio l’Associazione Cuore e mani aperte OdV, sempre attenta ai bisogni dei pazienti, al loro benessere psicofisico e all’accoglienza nei nostri reparti e nelle nostre strutture. Il dipinto donato si inserisce nel percorso di umanizzazione delle cure e dei luoghi di cura che da tempo sosteniamo e supportiamo con convinzione. Le associazioni arrivano con efficacia dove noi a volte, per le ragioni più diverse, non riusciamo a intervenire. Motivo in più che ringraziarli a nome della Direzione strategica” ha infine commentato il Direttore generale di Asl Lecce Stefano Rossi.