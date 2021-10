“Una coppia ruba i gatti dalle strade di Lecce”. E il consigliere Guido presenta un esposto

Una coppia di donne non ancora identificata starebbe sottraendo indebitamente dei gatti vaganti per le strade di Lecce. È questo il contenuto delle segnalazioni pervenute al consigliere comunale di Lecce Andrea Guido, che ora presenta un esposto al Comando della Polizia locale per accertarsi di quanto denunciato da cittadini e associazioni. Sarebbero diversi i casi riscontrati negli ultimi giorni, specie nei pressi di via Leuca e delle zone della 167, dove la coppia di donne sarebbe stata avvistata in compagnia di un trasportino a rotelle, in cui avrebbe riposto i gatti dopo averli sottratti indebitamente dalle strade di Lecce. Ora, dopo le segnalazioni arriva l’esposto del consigliere.

“Da diversi giorni, da più parti della città, mi giungono segnalazioni in merito a prelievi non autorizzati di gatti vaganti da parte di una coppia di donne che si aggirerebbe per i quartieri leccesi munita di un trasportino a rotelle. Le due signore, apparentemente dai tratti somatici orientali, in base alle notizie pervenute, si sarebbero impossessate di diversi gatti vaganti rinvenuti nei pressi di alcune colonie feline riconosciute, nascondendoli o, meglio, rinchiudendoli, nel trasportino a rotelle. Gli episodi si sarebbero verificati soprattutto lungo via Leuca e nei dintorni delle zone 167, dove è più alta la concentrazione dei felini vaganti”.

Dopo le segnalazioni è lo stesso Guido a recarsi al Comando della Polizia Locale di Lecce, “affinché – spiega – possano essere allertati tutti i vigili in servizio e possa essere verificato quanto segnalato da volontari e semplici cittadini amanti degli animali. La Legge, come anche la normativa comunale, tra cui rientra l’Ordinanza Dirigenziale n.1349 del 2018, vieta il prelievo dal territorio comunale, di propria iniziativa, di cani e gatti vaganti. Una disposizione, questa, la cui logica, dovrebbe essere chiara, in considerazione del fatto che è etologicamente inconcepibile sottrarre un animale all’ambiente in cui è nato e vive”.