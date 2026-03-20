L’U.S. Lecce scende in campo con Admo Puglia: un gol per la vita

L’U.S. Lecce non gioca solo per i tre punti, ma per una sfida molto più importante: la vita. La società giallorossa ha scelto di sposare ufficialmente la causa della Fondazione Admo Puglia Ets, l’associazione che da oltre 33 anni promuove la cultura della donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche.

Trovare un donatore compatibile è un’impresa statistica monumentale: le probabilità sono appena 1 su 100.000. Per aumentare queste chance, i calciatori del Lecce hanno deciso di dare l’esempio concreto. Dopo un incontro di sensibilizzazione con esperti e volontari, l’intero gruppo squadra si è sottoposto al test salivare, entrando ufficialmente nel Registro Donatori.

“Diventare un donatore significa trasformare la speranza in una reale possibilità di guarigione,” spiegano i volontari Amo. “Vedere i campioni del territorio metterci la faccia è il miglior messaggio possibile per i nostri giovani.”

Chi può diventare #IlTipoGiusto?

L’appello è rivolto a tutti i tifosi e ai cittadini che vogliano seguire l’esempio dei propri beniamini. I requisiti per iscriversi sono semplici: età compresa tra i 18 e i 35 anni; stato di buona salute e peso superiore ai 50 kg.

Iscriversi è un gesto rapido e indolore, ma capace di cambiare il destino di chi lotta contro una malattia del sangue. Per tutte le informazioni e per scoprire come procedere all’iscrizione, è possibile consultare il sito ufficiale.