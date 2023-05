Una strada come nuova. In via dei Salesiani a Lecce è tutta un’altra storia

Potenza dell’asfalto, sembra un’altra realtà ma è sempre via dei Salesiani a Lecce. ‘Ce n’è voluto eh, ma alla fine’ direbbe Fantozzi… Alla fine è stato posto rimedio ad una situazione difficile che era diventata un incubo per automobilisti e pedoni, tanto più da quando la variazione di senso di marcia su via vecchia Frigole e l’apertura di una bretella di collegamento che attraversa il parcheggio dell’hotel Hilton ha trasformato via dei Salesiani in uno snodo strategico per l’intero quartiere.

Solo qualche settimana (leggi qui) fa avevamo denunciato la situazione di degrado del manto stradale con tanto di foto, poco onorevoli, dell’asfalto vecchio e pieno di buche, e avevamo documentato un primo intervento di ripristino della strada che andava a coprire alcune sconnessioni davvero pericolose sia per i pedoni che per le automobili.

È una buona notizia, il decoro urbano non è un optional.