Fortuna sempre più generosa con il Salento, il SuperEnalotto regala oltre 22mia euro a Porto Cesareo

La fortuna continua a essere generosa con il Salento. Dopo la vincita da 100mila euro al 10eLotto dello scorso 9 giugno a Galatone, con una giocata da soli 3 euro, quelle da 18mila e 20mila rispettivamente a Copertino e Alezio e, infine, altri 20mila euro a Martano il 16 giugno, la “Dea Bendata” torna a dire la sua in provincia di Lecce.

nel concorso del 18 giugno del SuperEnalotto, infatti,, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” del valore di 22.590,03 euro a Porto Cesareo.

La giocata vincente è stata registrata presso un bar di Via G. Garibaldi.

Il Jackpot, intanto, continua a salire toccando quota 225,2 milioni di euro – record nella storia del gioco – che saranno in palio nella prossima estrazione. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone, in provincia di Fermo, mentre in Puglia l’ultimo “6” è quello da 26 milioni di euro realizzato a gennaio del 2014, a Bari.