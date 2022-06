La “Dea Bendata” generosa a giugno con il Salento, a Martano vinti 20mila euro con il 10eLotto.

È un mese di giugno nel quale la Dea Bendata si sta dimostrando molto generosa e munifica con il Salento. Dopo la vincita da 100mila euro al 10eLotto dello scorso 9 giugno a Galatone, con una giocata da soli 3 euro e quelle da 18mila e 20mila rispettivamente a Copertino e Alezio, nella giornata di ieri, la fortuna è nuovamente transitata in provincia di Lecce.

A Martano, infatti, si festeggia con il 10eLotto, dove, un fortunato scommettitore, ha centrato un “8 doppio oro”, che ha fruttato la somma di 20mila euro.

Sempre la stessa lotteria, ha premiato la Puglia, dove si sono registrate vincite per un totale di 76mila euro. Oltre che nel comune salentino, infatti, a Casamassima, in provincia di Bari, si festeggia con un 9 Oro da 50mila euro. Infine a Bovino, in provincia di Foggia, è stata realizzata una vincita da 6mila euro con un 6 Oro.