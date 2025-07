Parabita baciata dalla fortuna, vinti oltre 64mila euro al gioco del Lotto

La Puglia si conferma terra fortunata per gli appassionati del Lotto! Il concorso di martedì 1° luglio 2025 ha regalato una pioggia di vincite nella regione, con un totale di 129.750 euro distribuiti grazie a tre giocate vincenti, come riportato da Agipronews.

La vincita più consistente della giornata è stata centrata a Parabita, in provincia di Lecce. Un fortunato giocatore ha portato a casa ben 64.750 euro. La combinazione vincente includeva ben sei ambi, quattro terni e una quaterna

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito complessivamente premi per 5,6 milioni di euro su tutto il territorio nazionale. Un dato che conferma la popolarità del gioco e la sua capacità di generare vincite significative. Da inizio 2025, il Lotto ha già erogato premi per un totale di 667,9 milioni di euro, contribuendo a regalare momenti di gioia e a realizzare i sogni di tanti giocatori in tutta Italia.