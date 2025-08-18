A Ugento centrato un “5” da oltre 80mila euro al SuperEnalotto

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del Concorso n. 130 di sabato 16 agosto, con il Jackpot che arriva a 39,5 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera lunedì 18 agosto 2025.
È festa però per una persona che ha centrato 1 Punto 5 da 80.237,17 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Ugento presso il punto di vendita Sisal Emporio Adriana situato in Corso Uxentum Angolo Via Re Pirro, SNC.
La combinazione vincente è stata: 6 – 15 – 25 – 31 – 72 – 79 – J 54 – SS 31.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 16 agosto ha assegnato 382.123 vincite.