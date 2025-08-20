Il Salento festeggia con il Lotto, vinti a Melendugno oltre 11mila euro

La fortuna bacia il Salento e regala una bella vincite nell’ultimo concorso del Lotto.

A Melendugno, infatti, un fortunato giocatore ha centrato un colpo da ben 11.250 euro. La giocata vincente è stata realizzata in via Duca degli Abruzzi, dove un terno ha permesso di festeggiare in grande.

Le vincite in Puglia si inseriscono in un contesto nazionale di grande successo per il Lotto. L’ultimo concorso ha infatti distribuito premi per oltre 3,9 milioni di euro in tutta Italia, confermando la popolarità e l’attrattiva di questo gioco. Dall’inizio del 2025, il montepremi totale distribuito ha già superato gli 829,6 milioni di euro, dimostrando l’impatto economico e sociale di questo gioco per milioni di giocatori in tutto il Paese.