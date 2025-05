Una delegazione del Senegal in visita all’Area Marina Protetta di Porto Cesareo

Nell’ambito delle attività di scambio e cooperazione promosse dal progetto di rigenerazione urbana e territoriale nei comuni di Ziguinchor e Kafountine, in Senegal, una delegazione ha recentemente visitato l’Area Marina Protetta di Porto Cesareo, con una tappa significativa al Museo di Biologia Marina “Pietro Parenzan”. La visita ha rappresentato un momento chiave di confronto e apprendimento, finalizzato a conoscere da vicino le esperienze italiane in materia di tutela ambientale, gestione sostenibile delle risorse naturali e valorizzazione del patrimonio costiero.La progettualità finanziata ha come obiettivo principale la promozione della rigenerazione urbana e territoriale nei Municipi di Ziguinchor e Kafountine, in Senegal.

L’iniziativa mira a valorizzare le buone pratiche e a introdurre innovazioni in materia di tutela ambientale, gestione partecipata, inclusiva e sostenibile del territorio. Un ulteriore asse d’intervento riguarda il rafforzamento delle capacità locali, sostenendo i Comuni nella definizione e nell’attuazione di misure volte all’orientamento professionale, al sostegno dell’occupazione e all’attivazione di percorsi di formazione professionale, con un’attenzione particolare ai gruppi vulnerabili dal punto di vista socio-economico. Tale impegno si inserisce in una visione più ampia di cooperazione territoriale, che trova un esempio concreto anche nell’esperienza dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo.

Le sue finalità istituzionali sono di fatto diverse e tutte molto importanti e tra queste: la protezione dell'ambiente marino, la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile, la realizzazione di progetti di educazione ambientale e la promozione della ricerca scientifica – costituiscono un modello di riferimento replicabile e adattabile anche in contesti diversi, come quello senegalese.

La visita ha rappresentato un momento chiave di confronto e apprendimento, finalizzato a conoscere da vicino le esperienze italiane in materia di tutela ambientale, gestione sostenibile delle risorse naturali e valorizzazione del patrimonio costiero. All’interno del museo, i partecipanti hanno potuto esplorare la ricca biodiversità dell’area, osservando le principali specie ittiche che popolano il Mar Ionio e comprendendo il ruolo centrale svolto dall’Area Marina Protetta nella conservazione dell’ecosistema marino.

Il percorso espositivo ha offerto anche una panoramica sulle attività di ricerca, monitoraggio e sensibilizzazione ambientale condotte sul territorio, contribuendo ad arricchire il bagaglio tecnico e culturale dei visitatori.

La delegazione ha inoltre incontrato i pescatori locali, con i quali si è instaurato un proficuo dialogo sulle pratiche tradizionali di pesca e sulle dinamiche legate alla gestione partecipata dell’area protetta. Particolarmente apprezzato è stato il confronto sulle nuove forme di economia legate al mare, come il pescaturismo, un’attività che consente di integrare il reddito della pesca professionale con iniziative turistiche sostenibili, sensibilizzando al contempo i visitatori sull’importanza della tutela dell’ambiente marino.

Questa esperienza ha offerto ai rappresentanti senegalesi spunti concreti per l’adattamento e la replicabilità di modelli virtuosi nei propri territori di origine, dove il progetto mira a promuovere la rigenerazione urbana e territoriale, la valorizzazione delle buone pratiche ambientali, e l’inclusione socio-economica, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili. L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di cooperazione tra territori, in cui la condivisione di esperienze rappresenta uno strumento fondamentale per lo sviluppo sostenibile e partecipato.