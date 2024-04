“Giornata del mare e della cultura marina”, i reparti aeronavali delle Fiamme Gialle di Puglia aprono le porte agli studenti

Nell’ambito delle iniziative promosse dal Reparto Operativo Aeronavale di Bari in occasione della “Giornata del mare e della cultura marina”, istituita con il decreto legislativo 229/2017 e che si celebra l’11 aprile, la Sezione Aerea e la Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari hanno accolto gli alunni dell’Istituto Tecnico Economico “Vitale Giordano” di Bitonto, dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Euclide-Caracciolo” di Bari e dell’’I.I.S.S. “Da Vinci – Majo-rana” di Mola di Bari, accompagnati dai propri professori.

La stessa accoglienza è stata riservata ai numerosi studenti di Brindisi, Manfredonia, Taranto, Gallipoli e Otranto, ospitati dai Finanzieri dei Reparti navali competenti. Alle scolaresche sono state illustrate le principali attività che il del Corpo svolge quotidianamente attraverso il costante presidio del litorale costiero e delle acque marittime di competenza.

Lo scopo dell’iniziativa è stato quello di accrescere nei giovani il concetto di “cultura del mare”, attraverso una serie di incontri nel corso dei quali è stato possibile visitare le strutture operative, i mezzi nonché apprendere i compiti svolti dal Corpo, con un focus sulle funzioni attribuite a partire dal 2017 quale unica Forza di Polizia del Mare.

In tale occasione è stato illustrato l’impegno istituzionale del Corpo in mare con particolare riguardo alla componente aeronavale delle Fiamme Gialle. Il mare, le coste e le attività collegate all’ambiente marino svolgono un ruolo fondamentale per la Puglia che ha un enorme patrimonio, sia in termini ambientali che economici, da proteggere e gestire in maniera efficace, per evitare la distruzione della biodiversità dell’ecosistema marino. Questo patrimonio fa della Puglia un territorio straordinario, con una biodiversità pressoché unica, che i Reparti Aeronavali della Guardia di Finanza quotidianamente proteggono.