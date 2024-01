Siamo il paesaggio che viviamo, a Galatina al via una tre-giorni con il progetto ‘We Are’

Convegni illuminanti, spettacoli di ispirazione, workshop interattivi, una mostra fotografica, attività e laboratori dedicati ai più giovani. Tutto pronto a Galatina per una tre-giorni di riflessione e partecipazione che coinvolgerà l’intera comunità dal 12 al 14 gennaio nel pieno convincimento che meglio conosciamo l’ambiente che ci circonda più ci daremo da fare per tutelarlo, preservarlo e consegnarlo alle generazioni future.

Il Forum sull’Educazione al Paesaggio è l’evento conclusivo del progetto “We are – Siamo il paesaggio che viviamo”, realizzato dall’Associazione di Promozione Sociale “Città Nostra”, con il sostegno della Regione Puglia – Puglia Capitale Sociale 3.0.

“Questo straordinario evento, che si terrà per tre giorni consecutivi – afferma Raffaella Arnesano, progettista sociale, a Leccenews24.it – riunirà esperti, appassionati e il pubblico per esplorare e celebrare la bellezza dei paesaggi che ci circondano e sensibilizzare ciascuno di noi alla tutela delle nostre risorse. Perché l’ambiente è un’ opera d’arte!“.

Programma dell’Evento

Alla tavola rotonda del 13 gennaio parteciperanno importanti esperti che guideranno sessioni informative e coinvolgenti, affrontando temi chiave come la conservazione del paesaggio, la sostenibilità ambientale e l’importanza dell’educazione al paesaggio. Tra di essi ricordiamo: Antonio Costantini, esperto del territorio, Cristian Casili, consigliere regionale e componente della Commissione Ambiente della Regione Puglia, l’architetto Adriano Margiotta, l’assessore all’Ambiente del Comune di Galatina Carmine Perrone e il direttore del Gal Valle della Cupa, Antonio Perrone, che presenterà la nuova SSL 2023-2027.

Il dibattito sarà moderato da Antonio Liguori.

Artisti, performer e musicisti si esibiranno in spettacoli appositamente creati per celebrare la diversità e la ricchezza dei paesaggi che arricchiscono il nostro ambiente. Una mostra fotografica espositiva presenterà immagini straordinarie dei paesaggi più suggestivi del Salento, catturati dai talentuosi fotografi: Simona Marra presso l’ex convento delle Clarisse e Alfonso Zuccalà presso Levera a Noha.

Per i partecipanti all’evento ci sara l’opportunità di essere protagonisti di workshop pratici, in cui si imparerà a valorizzare e preservare il paesaggio attraverso attività coinvolgenti e interattive.

Durante il forum sono previste iniziative educative per i giovani: attività e laboratori dedicati , mirati a sensibilizzarli sull’importanza della tutela del paesaggio al fine di stimolare in loro l’interesse per la natura circostante.

Come Partecipare

L’evento è aperto al pubblico in maniera gratuita.

Tutte le novità della manifestazione per rimanere aggiornati su ogni evento possono essere cercate sui canali social ufficiali:

https://www.facebook.com/incursionigalatina

https://www.facebook.com/SalentoX

https://www.instagram.com/destinationsalentox/?hl=en#

“Unisciti a noi in questa straordinaria celebrazione del paesaggio concludoigli organizzatori dell’ evento -. Si tratta di un’opportunità unica per apprendere, condividere e connettersi con la bellezza che ci circonda e soprattutto proteggerla”.