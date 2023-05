Where Is Puglia? La battuta del Principe William scatena le polemiche sull’ambasciatrice della Regione nel mondo

‘Where is Puglia?’. Ha fatto sorridere, nel giorno dell’incoronazione del Re Carlo d’Inghilterra, lo scambio di battute tra il Principe William e due giovani pugliesi che dopo aver attirato la sua attenzione lo hanno invitato in Puglia insieme alla Principessa Kate Middletone e ai bambini. Il Principe, dopo essersi simpaticamente fermato, ha voluto saperne di più riguardo a quell’invito e ha chiesto dove fosse la Puglia, promettendo poi una visita nella nostra regione.

La battuta non è passata inosservata a tanti visto che più di qualcuno ha avuto da ridire a propoito della scarsa conoscenza che si ha della Puglia, quasi che le politiche di promozione regionali degli ultimi anni non stiano funzionando a dovere. Soprattutto l’onorevole Andrea Caroppo, ex consigliere regionale, parla di ‘sonora bocciatura’ per Emiliano. Il tutto alla luce dell’importante contratto con cui è ingaggiata l’italo-inglese Nancy Dell’Olio, in qualità di Ambasciatrice della Puglia, che percepisce 6mila euro in mese per far conoscere il brand pugliese nel mondo, a cominciare dalla ‘sua’ Inghilterra.

«“Dov’è la Puglia?”, chiede il Principe William. Eppure gli inglesi – scrive il deputato di Forza Italia – dovrebbero conoscere bene la nostra Regione visto che ambasciatrice della Puglia nel mondo è proprio Annunziata Dell’Olio, detta Nancy, la presunta reginetta dei tabloid inglesi, nominata nel 2019 da Michele Emiliano con un contratto da 6000 euro al mese prorogato anche in piena pandemia nel 2021. “Giudicatemi dai risultati” esclamò appena nominata la Dell’Olio: beh a giudicare dai risultati direi che Emiliano e la signora meritino proprio una sonora bocciatura e che urga, prima che sia troppo tardi, una radicale revisione delle politiche regionali in materia».

Insomma dopo le polemiche sull’olivicoltura pugliese, che a detta del Governatore, inizierebbe a Bari si apre anche il fronte della promozione turistica. Galeotto fu il Principe William e una battuta che a qualcuno era sembrata simpatica, non a tutti evidentemente.