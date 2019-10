14enne violentata nella Movida? Il 16enne indagato dà la sua versione: “rapporto consenziente”

Chiede di essere ascoltato in Procura il 16enne dell’hinterland di Lecce, accusato di aver violentato una 14enne nel cuore della Movida. Il ragazzo, assistito dall’avvocato Massimo Bellini, vorrebbe un colloquio con il Pubblico Ministero Imerio Tramis, per fornire la propria versione dei fatti. Per dire la sua sulla vicenda che lo vede indagato per violenza sessuale.

Il giovane, confidandosi con il proprio legale, ha ammesso di avere avuto un rapporto completo con la 14enne, ma ha anche sostenuto che fosse consenziente.

Il racconto della presunta vittima

Secondo quanto raccontato agli uomini in divisa, la 14enne si sarebbe allontanata con un ragazzo poco più grande in una stradina non lontano da piazzetta Santa Chiara, ma una volta ‘appartati’ in un vicolo, il 16enne avrebbe approfittato di lei. Spaventata e sconvolta per quel rapporto avuto contro la sua volontà si sarebbe confidata con la mamma che l’ha poi accompagnata al Pronto Soccorso del ‘Vito Fazzi’.

Poi la denuncia e le indagini degli uomini della Squadra Mobile che stanno cercando le telecamere di videosorveglianza installate nella zona, una delle più frequentate dai giovani, per capire cosa sia realmente accaduto sabato sera, quando una ‘passeggiata’ con le amiche si è trasformata per la ragazzina poco più che adolescente, in un incubo.