Cade dagli scogli e si ferisce, Guardia Costiera trae in salvo turista 19enne e lo affida alle cure del 118

Si trovava sugli scogli, quando, per cause ancora da chiarire, ha perso l’equilibrio ed è caduto, riportando ferite.

Brutta avventura di oggi per un ragazzo a Torre Uluzzo tratto in salvo dai militari della Capitaneria di Porto di Gallipoli.

Nel tardo pomeriggio di oggi, presso la sala operativa della Guardia Costiera della “Città Bella”, è giunta una segnalazione, da parte della centrale operativa del 118 di Lecce, circa la necessità di recuperare un giovane feritosi dopo una caduta accidentale dagli scogli.

Prontamente, quindi, sono stati inviati in zona il battello GC B124 e una pattuglia via terra, che, una volta giunti sul posto, in accordo con i sanitari, hanno deciso di effettuare l’evacuazione del giovane, un diciannovenne, via mare.

Sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto gallipolina il giovane turista è stato condotto presso il porticciolo di Santa Caterina e affidato al personale medico.