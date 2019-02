A spasso per Poggiardo con 25 grammi di marijuana: nei guai 20enne

Erano impegnati in un servizio perlustrativo finalizzato anche al contrasto dei reati in materia di droga, quando in via Vittorio Emanuele si sono imbattuti in un 20enne di Poggiardo che percorreva la strada. Che cosa abbia insospettito i Carabinieri della locale stazione non è dato saperlo, fatto è che hanno deciso di ‘approfondire’ il controllo.

La perquisizione

È stato in quel momento che per il 20enne sono cominciati i guai. Durante la perquisizione personale, infatti, è spuntato fuori un involucro in cellophane contenente circa 25 grammi di sostanza stupefacente, marijuana per l’esattezza. La droga è stata sottoposta a sequestro e sarà custodita dai militari in attesa di essere depositata presso l’Ufficio Corpi reato. Il 20enne, invece, è stato deferito in stato di libertà con l’accusa di detenzione illecita di sostanza stupefacente.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto dai Carabinieri della stazione di Poggiardo.