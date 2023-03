In casa nascondeva più di mezzo chilo di droga, 21enne ai domiciliari

Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. È questa l’accusa che ha fatto scattare l’arresto, in flagranza di reato, per un 21enne incensurato. Un volto sconosciuto alle Forze dell’ordine fino a quando i carabinieri del N.O.RM. – Sezione Operativa della Compagnia di Lecce, hanno bussato alla porta della sua abitazione. Insieme agli uomini in divisa c’era anche il personale del Nucleo Cinofili di Modugno (BA).

I guai per il 21enne sono cominciati dopo la perquisizione personale e domiciliare. Durante il controllo, infatti, i militanti hanno trovato 226 grammi di cocaina, in parte nascosta all’interno di una stampante. Non solo, sono spuntati fuori anche 396 grammi di hashish e un bilancino di precisione.

Una volta concluse le formalità di rito, il giovane è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.