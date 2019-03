Quando i carabinieri entrano nel bar si nasconde nella cucina per ‘disfarsi’ della cocaina: nei guai 21enne

Quando ha incrociato lo sguardo degli uomini in divisa ha cercato di nascondersi nella cucina di un bar, dove ha maldestramente tentato di disfarsi di quello che avrebbe potuto farlo finire nei guai. Non è bastato. M.C. (queste le sue iniziali) 21enne di Surbo, si è beccato una denuncia a piede libero per detenzione di stupefacenti.

I fatti

Tutto è accaduto nel cuore della notte. Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 3.45 quando i carabinieri della locale stazione si sono presentati in un bar che si affaccia su via Lecce per un controllo. Nel locale c’era il 21enne in compagnia di un’altra persona del posto. Quando ha visto i militari, però, si è nascosto in tutta fretta in una stanza adibita a cucina dove ha cercato di disfarsi di 1,3 grammi di cocaina.

A quel punto è scattata la perquisizione personale, veicolare e domiciliare che ha permesso agli uomini dell’Arma di recuperare 425 euro in contanti e 1,5 grammi di marijuana.

Droga e denaro sono stati sequestrati. Mentre il 21enne è stato deferito in stato di libertà per detenzione di stupefacenti.