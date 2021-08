Esce dal parcheggio, urta un’auto e fugge inseguito dai Carabinieri: 22enne finisce nei guai

Esce dal parcheggio urtando un’auto che, in quel momento, stava percorrendo il Lungomare di Gallipoli e scappa via, inseguito da una pattuglia dei Carabinieri che, dopo una breve corsa per le strade della Città Bella, sono riusciti a fermarlo. È stato in quel momento che per un 22enne marocchino e residente in Italia sono cominciati i guai. Il ragazzo è stato deferito in stato di libertà dai militari del Nor della locale Compagnia al termine dell’attività investigativa, svolta nell’immediatezza dei fatti.

Come detto il giovane, al volante della propria auto, nell’uscire dal parcheggio ha urtato un’altra vettura, dandosi alla fuga. Una pattuglia del radiomobile, intervenuta sul posto, ha intercettato il veicolo, ma il 22enne, nonostante gli avvisi acustici e luminosi, ha continuato a premere il piede sull’acceleratore, per nulla intenzionato a fermarsi. Anzi più veniva “tallonato”, più aumentava la velocità.

L’inseguimento per le vie del centro abitato di Gallipoli è durato pochi minuti. Fino a quando non è stato bloccato dagli uomini in divisa. La denuncia è scattata non solo per aver tentato di eludere il controllo, danneggiando durante la fuga anche altre autovetture, ma anche perché ha rifiutato di sottoporsi all’esame del tasso alcolemico ed era alla guida con patente ritirata.