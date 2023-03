Fermati per un controllo e traditi dal ‘nervosismo’: nella Giulietta c’era ecstasy e ketamina

A bordo di una Giulietta, fermata per un normale controllo dagli agenti del Commissariato di Galatina, c’erano tre ragazzi e due ragazze di età compresa tra i 18 e i 22 anni. L’accertamento di routine, però, si è trasformato in un sospetto, quando gli uomini della volante hanno guardato in volto i giovanissimi seduti in auto. Troppo nervosi, tesi: un comportamento che ha fatto sorgere qualche dubbio. Non solo, alcuni dei ragazzi erano già noti alle Forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti. A quel punto, i poliziotti hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito, anche al veicolo.

Durante la perquisizione, sono spuntati sette di ketamina nei pantaloni e 84 involucri di ecstasy, nascosti in un pacchetto di sigarette. Erano addosso ad uno di loro, un 22enne della provincia incensurato, finito nei guai per detenzione a fini di spaccio.

Non solo, la polizia ha trovato anche 505 euro, in biglietti di vario taglio. Somma sequestrata in quanto probabile provento dell’attività di spaccio.