Si presenta al Pronto Soccorso con una ferita di fucile alla gamba, si indaga

E’ avvolto nel mistero l’episodio riguardo un giovane di 22 anni di Taurisano che nella giornata di ieri si è presentato presso il pronto soccorso dell’ospedale “Francesco Ferrari” di Casarano con una ferita d’arma da fuoco alla gamba.

Secondo quanto riferito dal 22enne, l’incidente sarebbe avvenuto in mattinata mentre pascolava il suo bestiame a Borgo Cardigliano, in agro di Specchia. Il giovane ha raccontato di essere stato raggiunto accidentalmente da un colpo di fucile sparato da un uomo in compagnia di un’altra persona.

Dopo le cure ricevute, il giovane è stato dimesso, ma gli operatori del pronto soccorso hanno immediatamente segnalato l’accaduto ai Carabinieri. I militari, nel tardo pomeriggio, si sono recati sul luogo dell’incidente per cercare il fucile e raccogliere ulteriori indizi utili a chiarire la dinamica dell’episodio, che presenta ancora molti punti oscuri e sembra poco convincente.