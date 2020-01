Tradito dal via-vai sospetto di giovani, 24enne di Ugento finisce ai domiciliari

A tradire un 24enne di Ugento è stato il via-vai sospetto di giovani, “notato” dagli agenti del Commissariato di Taurisano che, da qualche giorno, “osservavano” la sua abitazione. Movimenti “insoliti” che hanno spinto i poliziotti ad entrare in azione. Così, nel pomeriggio di ieri, Alex Preite è finito nei guai. Trovato con droga e soldi è finito ai domiciliari.

Questi i fatti

Gli agenti del Commissariato di Taurisano, impegnati in un servizio di prevenzione e repressione dei reati, voluti dal Questore di Lecce, hanno concentrato la loro attenzione sull’abitazione del 24enne. Durante l’attività, hanno notato uno strano via vai di giovani. E, in una occasione, anche un incontro “sospetto”. Preite che usciva e rientrava nella sua abitazione quasi subito, dopo avere contattato un visitatore.

Dopo avere documentato i suoi movimenti, gli agenti hanno deciso di fermare il 24enne per una perquisizione personale, prima e domiciliare, poi. I controlli hanno confermato i dubbi. I poliziotti, infatti, hanno rinvenuto 7 involucri in cellophane trasparente e termosaldati all’estremità, contenenti ognuno sostanza polverosa in scaglie di colore bianco. Le analisi di laboratorio hanno confermato che si trattava di cocaina, per un peso complessivo di 6 grammi.

Non solo droga, è spuntato fuori tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi. Tutto sequestrato insieme a 480euro in contanti, un bilancino di precisione ancora impregnato di sostanza stupefacente e un involucro in alluminio, contenente marijuana, per un peso complessivo di 8 grammi .

Tutto il materiale, come detto, è stato sottoposto a sequestro. Il 24enne, invece, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, Giovanni Gallone, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.