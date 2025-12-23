‘Pizzicato’ in auto con 400 ricci di mare, scatta una sezione da 2.000 euro

Nei giorni scorsi durante un servizio di sorveglianza lungo il litorale salentino, i militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Gallipoli hanno messo a segno un nuovo intervento a tutela dell’ecosistema marino, intercettando un trasportatore abusivo in località Santa Caterina di Nardò.

L’intervento è scaturito dal coordinamento tra un’unità navale del Corpo e una pattuglia a terra. I finanzieri hanno notato un’autovettura che, con manovre sospette, tentava di allontanarsi rapidamente dalla costa verso l’entroterra. Una volta fermato il veicolo e identificato il conducente, l’ispezione del bagagliaio ha confermato la presenza di circa 400 esemplari di Paracentrotus lividus (riccio di mare), in violazione della Legge Regionale n. 6/2023 che vieta tassativamente il prelievo, la detenzione e la commercializzazione di questa specie. Il provvedimento mira a favorire il ripopolamento dei fondali, messi a dura prova dal prelievo indiscriminato, e a scongiurare il rischio di estinzione.

Per il responsabile è scattata una sanzione amministrativa di 2.000 euro, oltre alla segnalazione all’Autorità Marittima competente. Fortunatamente, poiché gli esemplari erano ancora in stato vitale, i militari hanno provveduto a reimmetterli immediatamente in mare in un’area idonea, garantendo così la loro sopravvivenza e il mantenimento dell’equilibrio biologico della zona.