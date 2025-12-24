Scontro tra auto a Leverano, perde la vita 80enne

E’ una vigilia di Natale di sangue, quella di oggi, sulle strade del Salento, che ha visto la morte di un uomo in uno scontro tra auto.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 13.00, quando, a Leverano, nei pressi dell’incrocio tra via Emilia e via Sardegna, si sono scontrate una Mercedes Classe A e una Opel Corsa, a causa dell’impatto, ha perso la vita un 80enne, conducente dell’ultimo mezzo.

Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco. Il personale medico ha cercato di rianimare la vittima, ma non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nello scontro.

Sul luogo della tragedia anche i militari dell’Arma dei Carabinieri e gli agenti di Polizia Locale che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza la dinamica del sinistro.