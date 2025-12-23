Ancora un incendio di auto a Gallipoli, brucia nella notte una Fiat Panda

A Poco meno di 24 ore dall’incendio che a Gallipoli ha colpito una Bmw Serie 1 una Renault Clio e una Jeep Renegade, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a intervenire ancora una volta nella “Città Bella”

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca l’1:30, quando, una squadra del distaccamento locale, è intervenuta in via Cagliari, per l’incendio di una Fiat Panda, parcheggiata in strada.

L’intervento è valso allo spegnimento del veicolo e alla messa in sicurezza dell’area, evitando ulteriori rischi per la pubblica e privata incolumità.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti di competenza.