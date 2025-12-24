Notte di fuoco nel Salento, doppio intervento dei Vigili del Fuoco a Galatina e Alliste

Una vigilia di Natale segnata dall’emergenza per i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, impegnati in una serie di interventi critici durante la notte del 24 dicembre. Il bilancio è pesante: due incendi hanno colpito cinque autovetture e un motociclo, causando seri danni a edifici privati e l’intossicazione di una persona.

L’episodio più grave si è verificato intorno alle 02:36 nel comune di Galatina, in via Nuoro al civico 45. Le fiamme sono divampate sotto il porticato di un edificio di tre piani, coinvolgendo cinque mezzi parcheggiati.

Le squadre del distaccamento di Maglie, supportate dalla sede centrale di Lecce, hanno lavorato intensamente per domare il rogo che ha colpito una Fiat 500 Abarth, un’Alfa Romeo Giulietta, una Fiat Punto, una Mercedes Gle e una Vespa 50 Pk Xl

Oltre ai veicoli, il calore sprigionato dall’incendio ha causato gravi danni da irraggiamento a due appartamenti situati al primo piano dello stabile e si registra anche un coinvolgimento di una persona è trasportata in ospedale in codice giallo dai sanitari del 118 a causa dell’inalazione dei fumi.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale per i rilievi di rito, insieme ai tecnici comunali per verificare l’agibilità degli spazi coinvolti.

Poco dopo, alle ore 03:10, una nuova emergenza è scattata nel comune di Alliste, in via Malaspina. Un incendio ha completamente avvolto una Hyundai Ix35. Anche in questo caso, i Caschi Rossi hanno provveduto allo spegnimento e alla messa in sicurezza della zona, mentre i militari dell’Arma hanno avviato le indagini per accertare la natura del rogo.

In tutti gli interventi della notte, i Vigili del Fuoco hanno operato non solo per l’estinzione delle fiamme, ma anche per la bonifica e la messa in sicurezza delle aree, a tutela della pubblica e privata incolumità.