Con un’accetta e un coltello danneggia la macchina del genitore, 25enne ricoverato in psichiatria

Con una accetta e un coltello ha danneggiato l’auto del papà, una Ford Fiesta. E per questo è stato deferito in stato di libertà dai carabinieri della stazione di Monteroni di Lecce. A finire nei guai è un 25enne del posto che, fuori di sé, si è accanito contro la macchina del familiare. Alla fine, è stato accompagnato dai sanitari del 118 all’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove si trova ora ricoverato nel reparto di psichiatria.

Nessuno è rimasto ferito, fortunatamente, ma per capire come si sono svolti i fatti tocca andare con ordine.

I fatti

Il ragazzo, in stato di agitazione psicofisica, ha danneggiato la Ford Fiesta di proprietà del genitore con cui vive. L’auto era parcheggiato all’interno del giardino dell’abitazione familiare. Vista la situazione ‘delicata’ è stato chiesto aiuto ai Carabinieri che si sono precipitati sul posto e, non senza difficoltà, sono riusciti a riportarlo alla calma.

Accetta e coltello sono stati sequestrati dagli uomini in divisa che hanno deferito il 25enne in stato di libertà. Il ragazzo è stato ricoverato, come detto, nel reparto di psichiatria dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto.