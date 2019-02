Resta coinvolto in un incidente stradale e si scopre che è irregolare: 26enne espulso dall’Italia

Nell’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto la sera del 19 febbraio non ha riportato nessuna ferita, fortunatamente. Ma il sinistro, avvenuto a Galatina, è costato comunque caro ad un cittadino albanese di 26 anni.

Il motivo? Gli accertamenti di rito che scattano in questi casi hanno permesso di fare un’altra scoperta. I poliziotti delle volanti del Commissariato di Galatina, infatti, hanno appurato che il giovane era irregolare sul territorio nazionale. Non solo, era un volto ‘noto’ alle Forze dell’Ordine avendo alle spalle un precedente per rissa aggravata. Tanto è bastato per far scattare il provvedimento.

Dopo le incombenze di rito presso la Divisione Immigrazione della Questura di Lecce, il 26enne è stato accompagnato alla Frontiera Marittima di Brindisi, dove è stato imbarcato. Direzione: Valona.