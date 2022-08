Travolto da un’imbarcazione mentre fa il bagno, 29enne in gravi condizioni al “Fazzi”

Stava facendo il bagno, quando è stato travolto da un’imbarcazione riportando gravi ferite che ne hanno richiesto il trasporto in ospedale.

È accaduto nel pomeriggio di ieri nei pressi della Grotta della Poesia, vittima un 29enne che, ripetiamo, è stato investito da un natante.

Ad accorgersi di quanto accaduto lo stesso conducente della barca che ha immediatamente allertato la Guardia Costiera e i Sanitari del 118, per poi recuperare il giovane dalle acque e condurlo presso il porto di San Foca, dove ad attenderlo c’era il personale medico che, dopo avergli prestato le prime cure in loco, lo ha condotto presso l’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce in Codice Rosso.

L’uomo alla guida dell’imbarcazione è stato deferito all’Autorità Giudiziaria e hanno preso il via gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dei fatti e quelli volti ad accertare se l’uomo fosse sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti, anche se i primi riscontri hanno dato esito negativo.

La barca è stata posta sotto sequestro ed è stata attivata la procedura per la sospensione della patente nautica.

Il 29enne si trova ricoverato in prognosi riservata presso il nosocomio leccese.