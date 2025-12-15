Controlli straordinari della Polizia di Stato, il bilancio della settimana trascorsa

Al fine di rafforzare l’azione di prevenzione e di presidio del territorio della provincia, la Polizia di Stato ha integrato le attività in atto con dispositivi straordinari di controllo lungo il territorio salentino. Il Questore della provincia di Lecce Giampietro Lionetti, ha disposto servizi connessi alla tutela dei quei luoghi a più alta densità criminale per approvvigionamento e utilizzo di sostanze stupefacenti e sensibili per alcune tipologie di reati, come quelli predatori, i furti in appartamento intensificando i servizi di tutela di obiettivi sensibili quali uffici postali, sportelli bancari, esercizi commerciali.

Le attività ordinarie e info-investigative sono state svolte nella città di Lecce, Lizzanello, Merine, Taurisano e Racale con l’impiego di unità operative specializzate nel conseguimento di obiettivi specifici secondo le indicazioni impartite durante i briefing a inizio turno.

Gli equipaggi hanno orientato il focus verso le piazze di spaccio o di detenzione o porto illegale di armi sviluppando iniziative mirate anche ad intervenire nelle zone di malamovida, dove insiste la numerosa presenza di persone, altresì di età giovanile.

Le attività finalizzate al contrasto dello spaccio della sostanza stupefacente hanno portato all’arresto di due persone a Presicce Acquarica e al contestuale rinvenimento di 36 gr. di crack, due persone a Lecce arrestate dalla Squadra Mobile poiché trovate in totale con 110 gr. di cocaina e in un’altra operazione, sempre della Squadra Mobile, ha arrestato un uomo e sequestrato oltre 20 kg. di marijuana.

Inoltre, la settimana scorsa è stato arrestato un uomo a Taurisano per codice rosso. Ulteriormente, nel corso di un controllo all’interno della villa comunale di Lecce gli agenti della Sezione Volanti hanno tratto in arresto un cittadino italiano classe 1992, il quale dal controllo è risultato destinatario di un ordine di carcerazione di sei anni.

In questa settimana, lungo tutto il territorio salentino, sono state sottoposte ad identificazione 2707 persone e controllati 1333 veicoli e sono state emesse diverse misure di prevenzione tra le quali: un avviso orale nei confronti di un uomo di 33 anni nato a Francavilla Fontana, ma residente a Lecce e due Daspo per altrettanti tifosi del Lecce di 35 e 43 anni, per i fatti accaduti durante la partita Lecce-Torino del 30 novembre u.s.