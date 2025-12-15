Tragedia della solitudine a Salve, 59enne trovato morto nella sua abitazione

Una tragedia silenziosa ha scosso la tranquillità del comune di Salve. Un uomo di 59 anni, residente in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, è stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione.
A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa preoccupati. Il 59enne, che viveva da solo nell’appartamento, non veniva visto in giro da diversi giorni, un’assenza prolungata.
Su segnalazione, sono immediatamente intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.
Data l’impossibilità di accedere all’interno, i soccorritori sono stati costretti a forzare la porta d’ingresso dell’appartamento. Una volta entrati, hanno fatto la drammatica scoperta: l’uomo giaceva esanime all’interno della casa.
Secondo una prima ricostruzione, la morte risalirebbe a un mese fa e sarebbe avvenuta per cause naturali.