Furto nella notte alla Stazione di Campi, dopo un inseguimento fermato un furgone con rame e alluminio. Arrestato 43enne

È stata una notte di intensa attività per i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Campi Salentina, che hanno messo a segno un importante intervento a tutela della legalità permettendo di sventare un furto ai danni della stazione ferroviaria di Campi Salentina e di assicurare alla giustizia uno dei presunti responsabili.

È accaduto nelle ore notturne, a Squinzano, dove i militari della Sezione Radiomobile sono intervenuti a seguito di una segnalazione sospetta. In pochi minuti è scattato il dispositivo di controllo del territorio. Ne è nato un inseguimento serrato, conclusosi con il blocco di un furgoncino carico di refurtiva. Alla guida del mezzo un 43enne originario di Torino, di fatto senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, che viaggiava insieme a due complici.

Questi ultimi, approfittando dei momenti concitati, sono riusciti a dileguarsi a piedi, facendo perdere le proprie tracce. All’interno del veicolo i Carabinieri hanno rinvenuto circa 100 chilogrammi di cavi di rame e 200 chilogrammi di tubi in alluminio, materiale appena asportato dalla stazione ferroviaria di Campi Salentina.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, evitando conseguenze ben più gravi per le infrastrutture e i servizi collegati.

L’uomo è stato arrestato per furto aggravato in concorso e, dopo le formalità di rito, condotto presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola” di Lecce, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini.

Proseguono intanto le indagini dei militari per risalire all’identità dei due complici fuggiti.

Naturalmente, il procedimento si trova nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti