Ricoverata per tremori alla gambe, muore poche ore dopo. I familiari di una 30enne sporgono denuncia

I familiari di una giovane donna sporgono denuncia per far luce sul decesso dopo il ricovero in ospedale. Una 30enne, intorno alle 12 di venerdì, si era prima presentata presso il nosocomio “San Giuseppe da Copertino”, a causa di forti tremori alle gambe ed era stata ricoverata. Intorno a mezzanotte, per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute, veniva disposto il trasferimento al “Vito Fazzi” di Lecce.

La notizia veniva comunicata al marito ed al fratello della donna che attendevano da dodici ore fuori dall’ospedale copertinese, in base alle disposizioni legate all’emergenza epidemiologica da covid -19.

Dopo il trasferimento in Rianimazione, la 30enne che versava oramai in condizioni gravissime, è morta nel pomeriggio di ieri. Sucessivamente i familiari della vittima hanno sporto denuncia, per appurare eventuali negligenze da parte del personale medico che ha avuto in cura la giovane donna.