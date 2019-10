Le piante di marijuana in campagna, in casa quella già ‘pronta’: nei guai un 32enne

È stato deferito in stato di libertà dai carabinieri di Maglie, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, un 32enne residente a Cutrofiano. I guai per il giovane sono cominciati nella serata di ieri, quando gli uomini in divisa, perquisendo un terreno di sua proprietà nelle campagne della cittadina di Aldo Moro, hanno trovato 15 piante di marijuana in stato di vegetazione con altezze variabili da 50 a 120 cm, coltivate a terra. Chiesti lumi, il 32enne ha spiegato che erano di qualità sativa.

A quel punto i militari, hanno deciso di estendere in controllo all’abitazione di Cutrofiano del 32enne. La perquisizione domiciliare ha riservato altre ‘sorprese’, permettendo agli uomini dell’Arma di trovate 600 grammi di di cannabis in fase di essiccazione. Non solo, in tre vasetti di vetro erano contenuti altri 157 grammi di sostanza stupefacente, sempre marijuana.

Tutto sottoposto a sequestro. Il giovane, invece, è stato deferito in stato di libertà.