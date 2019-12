Sorpreso con due grammi di marijuana, 34enne ‘segnalato’ per uso personale di stupefacenti

A tradire un 34enne di Gallipoli, segnalato al Prefetto per «uso non terapeutico di sostanze stupefacenti» è stato il suo maldestro tentativo di evitare un controllo. Il suo fare sospetto, infatti, ha “attirato l’attenzione” degli agenti della “Squadra Volante” del Commissariato della ‘Città Bella’, impegnati in un giro in un luogo notoriamente frequentato da spacciatori e consumatori di sostanze stupefacenti.

Il 34enne, alla vista dei poliziotti, aveva tentato di ‘evitare’ il controllo e quando gli uomini in divisa hanno notato questo modo di fare hanno deciso di fermarlo. I sospetti sono stati confermati durante la verifica, quando gli agenti hanno rinvenuto addosso al 34enne quasi due grammi di marijuana, tra cui uno spinello già confezionato.

Per questo, come detto, è stato segnalato al Prefetto di Lecce per uso personale a scopo non terapeutico di sostanza stupefacente.

“Legalità diffusa: ad oltranza”

Non solo, nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato di Gallipoli e del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce hanno effettuato un controllo straordinario della perla dello Jonio nell’ambito dell’operazione “Legalità diffusa: ad oltranza”.

I numeri parlano chiaro: sono state identificate 127 persone, di cui 18 con precedenti penali e controllati 64 veicoli. È stata anche ritirata una patente di guida perché scaduta di validità da circa 7 mesi.

Inoltre sono stati controllati due circoli privati con sala biliardo e somministrazione di alimenti e bevande. Nei confronti dei gestori, sono in corso attività di verifiche ed accertamenti da parte della “Squadra Amministrativa” del Commissariato di P.S. di Gallipoli.