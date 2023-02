Finisce in ospedale dopo avere ingerito per errore del detersivo. Aveva chiesto un bicchiere d’acqua in un bar

Finisce in ospedale un uomo di Surbo, dopo aver chiesto dell’acqua in un bar di Lecce, poiché nel bicchiere c’era del detersivo per lavastoviglie.

Il grave episodio è avvenuto nella mattinata di oggi. Un 36enne si è sentito male dopo avere bevuto dal bicchiere ed è stato portato d’urgenza in ospedale dai sanitari del 118 giunti sul posto.

Arrivato al “Vito Fazzi”, è stato sottoposto ad una lavanda gastrica. Non solo, poiché è stata necessaria anche una gastroscopia per verificare, gli eventuali danni causati dall’assunzione di sostanze caustiche. Il 36enne non è in pericolo di vita e le sue condizioni non destano preoccupazione.

In base ad una prima ricostruzione dell’accaduto, sarebbe stato il gestore del bar a versare erroneamente nel bicchiere il detersivo ed il cliente non si sarebbe accorto di nulla.

Sul posto, sono intervenuti gli ispettori del Sian (Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione) di Lecce e i carabinieri del Nas, a cui sono affidate le indagini che dovranno ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.