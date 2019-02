Perquisiscono l’abitazione di un ‘sospettato’ e trovano una stufa rubata: nei guai 40enne

Le indagini avviate dopo un furto hanno condotto gli uomini in divisa in casa di un 40enne di Montesardo, O.A. le sue iniziali. La perquisizione nell’abitazione dell’uomo, sospettato di essere l’autore del ‘colpo’, ha permesso ai carabinieri di trovare parte della refurtiva: una stufa a pellet e un telecomando. Sparita, invece, la Tv. La scoperta è costata al 40enne l’accusa di ricettazione.

La perquisizione

Tutto nasce quando la vittima del furto si è presentata dai Carabinier della stazione di Gagliano Del Capo per ‘raccontare’ la visita non gradita all’interno della sua abitazione estiva, a Novaglie. La denuncia ha permesso agli uomini dell’Arma di avviare le indagini che si sono concluse con il deferimento in stato di libertà del 40enne. A confermare le ‘prove’ raccolte è stata la perquisizione domiciliare, quando è spuntata fuori la stufa a pellet rubata. Non è stata trovata, invece, la televisione ‘mancante’, ma soltanto il telecomando.

Quanto rinvenuto è stato restituito al legittimo proprietario, mentre il 40enne dovrà difendersi, come detto, dall’accusa di ricettazione