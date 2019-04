Al volante dell’auto di un amico senza patente e con un coltello a serramanico: nei guai 40enne

«Reiterazione nella guida senza patente». È questa l’accusa che i carabinieri della stazione di Torchiarolo hanno contestato ad un 40enne salentino. I guai per l’uomo – deferito in stato di libertà – sono cominciati quando è stato fermato in via Foscolo al volante di una Fiat Punto di proprietà di un amico, anche lui senza documento di guida poiché revocata. Non era la prima volta, era già stato multato per la stessa violazione, nell’arco di un biennio, per questo è stato considerato ‘recidivo’.

Anche il proprietario della vettura è finito nei guai per «incauto affidamento» poiché ha affidato l’auto o ne ha consentito la guida ad una persona che non ha conseguito la patente di guida.

Non solo. Il 40enne è stato anche deferito per il possesso di un coltello a serramanico con una lama di 7 centimetri, sottoposto a sequestro. L’arma improvvisata è spuntata fuori durante la perquisizione nel vano portaoggetti del veicolo.