La compagna lo lascia, lui tenta il suicidio tagliandosi i polsi: 42enne di Taurisano salvato dalla Polizia

La “geolocalizzazione”, ma soprattutto l’intuito e la conoscenza del territorio dei poliziotti del Commissariato di Taurisano hanno evitato il peggio. Poteva finire in tragedia il tentativo di un 42enne del posto di farla finita. L’uomo, disperato per essere stato abbandonato dalla compagna, aveva tentato il suicidio “in diretta”, ma l’intervento delicato della Polizia si è concluso con un grande dono: la vita.

I poliziotti salvano la vita del 42enne

Tutto è cominciato con una lite. Dopo la discussione, la donna ha deciso di interrompere la relazione, costringendo l’ormai ex compagno ad andare via da casa. Il dolore causato da quella decisione deve essere stato profondo e troppo difficile da sopportare per l’uomo che si è allontanato in macchina. Poco dopo, il 42enne ha cominciato a chiamare la ex al cellulare, inviando delle videochiamate a cui non ha risposto.

Le telefonate, sempre più insistenti, hanno spinto la donna a cambiare idea, ma quando ha risposto ha assistito “in diretta” ad una scena terribile: il 42enne si stava tagliando i polsi con una lama. A quel punto ha chiuso la comunicazione e senza perdere tempo prezioso ha chiamato il 113. Solo dopo aver chiesto aiuto alla polizia ha cercato di ricontattarlo, senza successo.

Non riuscendo a rintracciare l’uomo, è stata attivata subito la procedura di geolocalizzazione. Così, in poco tempo, gli agenti sono riusciti ad ottenere le coordinate della posizione del suo cellulare. Quando la Volante ha raggiunto il posto indicato, dell’uomo non c’era traccia.

Facendo ricorso al loro intuito investigativo e alla conoscenza del territorio, i poliziotti hanno cominciato a controllare tutte le stradine isolate e buie nei dintorni, fino a quando non hanno scorto l’auto in una zona nascosta, tra una fitta vegetazione. All’interno dell’abitacolo c’era il 42enne, in stato confusionale, con il taglierino ancora stretto nella mano e vari tagli sui polsi da cui perdeva sangue.

L’uomo è stato affidato alle cure del personale del 118 giunto sul posto, mentre la compagna veniva tranquillizzata del suo ritrovamento e dello stato di salute.