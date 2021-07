Ruba due elettrodomestici da un’abitazione, 43enne finisce nei guai

Approfittando che nell’abitazione che aveva preso di mira non c’era nessuno, si è introdotto nell’appartamento con l’intenzione di rubare qualcosa, salvo scappare via con un bottino composto da due piccoli elettrodomestici del valore approssimativo di 450 euro. Una fuga terminata poco dopo, con l’arresto in flagranza di reato.

A finire nei guai è un 43enne di Racale, trovato dai Carabinieri della stazione locale al termine degli accertamenti nati dalla denuncia/querela della vittima. L’uomo – A. P. le sue iniziali – poco prima di finire in manette si era intrufolato all’interno dell’abitazione, approfittando dell’assenza del padrone di casa. Una volta dentro, aveva asportato due piccoli elettrodomestici, del valore approssimativo di 450 euro.

Gli oggetti sono stati trovati dagli uomini in divisa nell’abitazione del 43enne, durante la perquisizione domiciliare. La refurtiva è stata restituita all’avente diritto. L’uomo, invece, una volta concluse le formalità di rito è stato riaccompagnato a casa, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria informata dell’accaduto.