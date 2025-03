Tragedia a Cutrofiano, 43enne trovato senza vita in casa

Al momento le cause del decesso non sono note, spetterà come sempre alle autorità inquirenti stabilirle.

Un uomo di 43 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Cutrofiano, in provincia di Lecce. La tragica scoperta è stata fatta nella giornata di oggi dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Maglie, intervenuti per soccorso a una persona.

Una volta giunti sul posto e aperto il cancello dell’abitazione, i Caschi Rossi hanno fatto la drammatica scoperta: il corpo senza vita di un uomo di 43 anni. Al momento, le cause sono ancora in corso di accertamento.

Gli uomini del distaccamento magliese hanno immediatamente provveduto alla messa in sicurezza dell’area, mentre le autorità competenti sono state allertate per avviare le indagini del caso. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi e gli accertamenti necessari.

