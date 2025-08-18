Viola i domiciliari per acquistare la droga, 44enne finisce in carcere

Ha violato gli arresti domiciliari per acquistare la droga e per questo nei confronti di un 44enne, il magistrato ha disposto l’aggravamento della misura.

È accaduto nella giornata del 9 agosto scorso, quando l’uomo, violando le disposizioni, si è recato a Galatone, per acquistare lo stupefacente da una 34enne di origine albanese, poi arrestata dalla Polizia di Stato.

Il 44enne, a seguito di identificazione, è risultato essere un detenuto domiciliare a Nardò, conosciuto come assuntore abituale di sostanza stupefacente e che al momento del controllo aveva violato le prescrizioni che gli vietavano di uscire dal comune neretino.

Alla luce di tali violazioni, avvisato il magistrato di sorveglianza, lo stesso ne ha disposto la sospensione della misura della detenzione domiciliare e disposto la restrizione presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce, a cui la Polizia ha dato esecuzione nella giornata di ieri.