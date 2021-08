Sorprende i ladri in casa del fratello e cerca di fermarli, ma lo colpiscono con calci e fuggono con il bottino

Ha sorpreso i ladri nella casa del fratello mentre compivano un furto e ha provato a fermali, ma i malviventi lo hanno preso a calci e sono fuggiti via.

Brutta avventura nella serata di ieri per un 44enne a Veglie. Le lancette dell’orologio avevano superato le 20.00, quando tre persone, con il volto travisato, sono penetrate all’interno di una delle villette site in Via De Sica, dove in quel momento i proprietari non erano presenti.

Il trambusto proveniente dall’abitazione, ha insospettito il fratello del padrone di casa che abita accanto, che si è immediatamente precipitato per vedere cosa stesse accadendo, ma i malviventi non appena si sono trovati al suo cospetto gli hanno sferrato alcuni calci e poi sono fuggiti via a bordo di una Bmw di colore scuro insieme al bottino, facendo perdere le proprie tracce.

Non appena dato l’allarme sul posto sono giunti i militari dell’Arma dei Carabinieri che hanno compiuto tutti i riscontri del caso, insieme a loro anche i sanitari del 118 che hanno medicato la vittima. Spetterà agli uomini della “Benemerita” dare un nome e un volto agli autori. Utili alle investigazioni potrà essere la visione di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Il valore della refurtiva è ancora in fase di quantificazione, ma sono stati rubati gioielli per un valore di diverse migliaia di euro.