Tenta di rubare un’auto con un bambino a bordo, arrestato a Castelfranco un 45enne leccese

Un 45enne leccese è finito nei guai a Castelfranco Emilia, comune di poco più di 33mila anime in provincia di Modena, con l’accusa di tentata rapina. A rendere ancor più ‘grave’ il comportamento dell’uomo che ha cercato di impossessarsi di due auto nel giro di pochi minuti è il fatto che nella vettura della sua prima vittima c’era un bambino.

Per capire i fatti tocca andare con ordine e ricostruire i momenti di tensione vissuti venerdì mattina, a pochi passi dal mercato settimanale. Le lancette dell’orologio non avevano ancora segnato le 13.00, quando una giovane mamma di 42anni è stata ‘aggredita’ da uno sconosciuto che ha cercato di strapparle le chiavi della macchina, con l’intenzione di rubarla. La poveretta, nonostante la paura, ha cercato di opporsi e ha reagito con tutte le sue forze per difendere il figlio di sei anni che aveva appena sistemato sul sedile posteriore. Alla fine, la donna è riuscita ad allontanare il ladro, che per qualche motivo ha rinunciato al suo intento.

Ma passano pochi minuti e l’uomo ritorna all’azione. La seconda vittima è ancora una donna, una 38enne di San Cesareo sul Panaro che aveva appena parcheggiato l’auto in una strada poco distante dal primo tentativo fallito. Approfittando del fatto che la donna stringeva ancora nelle mani le chiavi della macchina e il telefonino, le si è avventato contro. Le urla disperate della malcapitata hanno attirato l’attenzione dei passanti che hanno chiesto aiuto al 112.

Gli uomini in divisa, giunti sul posto, sono riusciti a trovare subito l’autore dei due tentativi di furto. Bloccato mentre stava cercando di allontanarsi è stato arrestato, in flagranza di reato, per doppia tentata rapina. Gli accertamenti hanno permesso di dargli un nome: si tratta di un 45enne di origine leccese, ma residente ad Arcola. Si scoprirà che nascosto nelle tasche aveva anche una bomboletta spray al peperoncino.

Le due vittime, sotto shock, sono state curate all’Ospedale di Castelfranco Emilia. Hanno riportato lievi lesioni agli arti inferiori e superiori, ma paura a parte se la caveranno con una prognosi di pochi giorni.