Tragedia sfiorata a Campi Salentina, 50enne ustionato in gran parte del corpo. Ricoverato in gravi condizioni al “Perrino”

Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, compresa quella che l’uomo abbia tentato un gesto estremo, ma come sempre spetterà agli inquirenti stabilire con esattezza quanto sia accaduto.

Tragedia sfiorata nella giornata di ieri a Campi Salentina, dove un 50enne è stato avvolto dalle fiamme, rimediando gravissime ustioni su gran parte del corpo.

Non appena è stato lanciato l’allarme sul posto sono giunti i Sanitari del 118, che dopo averlo soccorso in loco, lo hanno trasportato a sirene spiegate in codice rosso presso il centro grandi ustionati dell’Ospedale “Perrino” di Brindisi.

L’uomo si trova attualmente ricoverato presso il nosocomio brindisino in gravi condizioni.

Sul luogo anche i Carabinieri della Compagnia locale, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza l’accaduto.