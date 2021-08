Litiga con un uomo, lo investe con l’auto e lo lascia per terra senza aiutarlo. Nei guai 50enne di Porto Cesareo

Lesioni personali colpose e omissione di soccorso. Sono queste le accuse contestate ad un 50enne di Porto Cesareo che ha investito con l’auto un uomo con cui aveva litigato per questioni di viabilità. Dopo aver travolto il suo rivale con la vettura, aveva premuto il piede sull’acceleratore ed era fuggito via senza aiutarlo, ma gli uomini in divisa sono riusciti a rintracciarlo tant’è che i Carabinieri della stazione di salice salentino, una volta concluse le indagini, lo hanno deferito in stato di libertà.

Tutto è cominciato con un litigio, scoppiato per motivi di viabilità stradale. La discussione è degenerata a tal punto che il 50enne ha investito il suo rivale, dandosi alla fuga. Il malcapitato ha avuto bisogno delle cure del 118 per le lesioni riportate quando l’auto lo ha travolto, lasciandolo dolorante a terra. Accompagnato al “Vito Fazzi” di Lecce, se la caverà con una prognosi di 7 giorni.

Ricostruito l’accaduto, i militari dell’arma sono arrivati al 50enne, finito nei guai come detto per lesioni personali e omissione di soccorso. Non solo, sembra anche che si sia messo al volante sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e affidato proprietario.