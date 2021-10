Durante la perquisizione spuntano 22 dosi di eroina e 31mila euro in contanti, 55enne ai domiciliari

Quando durante la perquisizione degli uomini in divisa sono spuntate fuori 22 dosi di eroina, il materiale utile a confezionare la sostanza stupefacente e più di 31mila euro in contanti per un 55enne di Cutrofiano è scattato l’arresto. I guai per l’uomo, finito ai domiciliari una volta concluse le formalità di rito, sono iniziati quando i Carabinieri della stazione locale hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare con l’aiuto dei cani antidroga del Nucleo cinofili di Modugno.

Il controllo ha permesso ai militari di rinvenire, come detto, 22 dosi di eroina, il materiale per il confezionamento dello stupefacente e 31.600 euro in contanti.

Alla fine dell’ispezione dei Carabinieri, il 55enne è stato riaccompagnato presso propria abitazione, dove dovrà restare in regime di arresti domiciliari.