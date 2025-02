Tragedia a Leverano, 60enne di Lizzanello accusa un malore alla guida e muore

Un uomo di 60 anni, Antonio Sportella, residente a Lizzanello, ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi a Leverano, a causa di un malore improvviso mentre era alla guida della sua autovettura.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente ha perso il controllo del veicolo a causa del malore, finendo per schiantarsi contro un autocarro in sosta. L’impatto è stato violento e, nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi del 118, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’accaduto.